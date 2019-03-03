محمد إمام يخضع لتمارين قاسية من أجل «هوجان».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن التمارين القاسية التي يخضع لها من أجل الاستعداد لمسلسله الجديد «هوجان»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

محمد إمام، علق على الفيديو قائلًا: «الجزء الثاني من ڤيديو الإستعدادات لمسلسل هوجان رمضان٢٠١٩ إن شاء الله، متخليش حاجة توقفك اللي جاي ماجاش زية توكلنا على الله».

ويظهر إمام في الفيديو وهو يتدرب على الملاكمة، وكذلك حمل الأثقال، وتنطيط الحبل، والتدرب على تحريك العجلات العملاقة.

الفنان المصري، يقدم فى العمل شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه «هوجان» فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

مسلسل «هوجان»، انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.