بعد إعلان زواجها.. اتهام جديد لأنغام ووالدها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أسابيع قليلة من إعلان زواجها السري من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والجدل الذي أثارته هذه الزيجة في الوسط الفني وخارجه، تواجه الفنانة المصرية أنغام أزمة جديدة واتهام جديد.

هذه المرة الاتهام جاء من أمير عبدالباقي طليق الفنانة الراحلة غنوة، أخت أنغام، حيث اتهم الفنانة ووالدها الموسيقار محمد علي سليمان، بحرمانه من رؤية ابنه.

أمير عبدالباقي، قال عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «محمد علي سليمان الموسيقار المحترم عملي بلوك وقالي اعتبر رسالتك ماوصلتش والأستاذة أنغام النجمة المحترمة مابتردش عليا بقالي شهر ونقلت ابني من المدرسة دون علمي وابنها اعلمني بعد النقل والجدة بتسلط بلطجية وناس من كل اتجاه وتسبني بألفاظ بذيئة».

وأضاف: «والمحكمة تقضي في الغالب إلى رؤية الأب لابنه مرة واحدة اسبوعيا مما يساعد على تهميش دور الاب ومستقبلا هيساعد على تهميش الأدميين ومش عايزين الناس تموت وترتاح.. أستغفر الله العظيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

و ليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها طليق غنوة عائلة زوجته السابقة، فبعد الوفاة كتب عدة منشورات على الفيس بوك يكشف من خلالهم أن والدة الراحلة تمنعه من رؤية ابنه الوحيد ياسين، إلا أنه كشف وقتها أن أنغام والموسيقار محمد علي سليمان ليس لهما أدنى علاقة بهذا الأمر.

يذكر أن الفنانة غنوة محمد، رحلت عن عالمنا في أكتوبر الماضي، بعد تعرضها لحادث سير وتوفيت فور وصولها للمستشفى.