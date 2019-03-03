تعليق لم تستطع نجوى كرم التخلي عنه في Arabs Got Talent

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عُرفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عضو لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent، باستخدامها تعليق واحد للتعبير عن إعجابها بمواهب المتسابقين منذ الموسم الأول من البرنامج ولم تغيره حتى الموسم السادس.

نجوى كرم، كشفت خلال الحلقة الثالثة من البرنامج والمذاع عبر فضائيةmbc مصر أنها كانت قد قررت التخلي عن جملة «يخرب بيتك حبيتك»، ولكن مواهب المتسابقين هذا الموسم منعتها من ذلك.

وكشف الإعلامي اللبناني علي جابر، عضو لجنة تحكيم البرنامج، أن المواهب التي تشارك في البرنامج هذا العام مختلفة تمامًا عن كل الأعوام السابقة، و تعتبر أكثر حرفية عن المواسم الأخرى، وذلك لأنهم يخضعون لتمارين قاسية ليكونوا قادرين على الوقوف على مسرح برنامج Arabs Got Talent.

لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent، يشارك فيها كل من الإعلامي اللبناني علي جابر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان المصري أحمد حلمي، والذي يضيف جو من الكوميديا والمرح على البرنامج.

والبرنامج يضم متسابقين من كافة أنحاء الوطن العربي، وأصحاب الأصول العربية الموجودين في العالم، وكان من أغرب حالات هذا الموسم قيام متسابقين من سلوفينيا، بتحليل الحمض النووي لهما ليثبتا أنها عرب وكشف التحليل أنهما عرب بنسبة 2.3%، وهو ماجعل اللجنة تبدي الموافقة على انضمامهما للبرنامج رغم شروطه بعدم قبول غير العرب.