متسابق يٌبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

قدم المتسابق السوري نزار علي، عرضًا مميزًا على مسرح برنامج Arabs Got Talent، بالأحجار، سحر به عيون لجنة التحكيم وحضور البرنامج.

وتسبب المتسابق في بكاء لجنة تحكيم البرنامج، تأثرًا بما قدمه من رسم لنزوح السوريين بالأحجار، ورسم مجسم لأشخاص يحملون أولادهم وحقائبهم فارين من ويلات الحرب في سوريا.

كما تسبب في بكاء الإعلامية ريا ابى راشد، مقدمة البرنامج في الكواليس، وتأثر زميلها الفنان قصي خولي الذي يقدم البرنامج برفقتها.

وعلق الفنان أحمد حلمي على العرض بقوله: «الحجر راح ينطق والبني آدمين ما تنطقش، ماعنديش حاجة أقولها او أعملها غير إني أبوس راسك، اثرت في وووجعت قلبي».

أما الفنانة نجوى كرم فقالت: «ومين قال إن الحجر لا يتكلم إنه يتكم ولكننا لا نفهم».

الفنان أحمد حلمي، صعد لمسرح البرنامج وقبل رأس المتسابق واحتضنه وسط تصفيق كبير من حضور البرنامج لموقفه الإنساني.

وحصل المتسابق السوري على موافقة لجنة تحكيم البرنامج لينضم إلى العروض غير المباشرة، والتي تبدأ بعد انتهاء تجارب الأداء.