أول تعليق من الفنانة السورية سارة نخلة بعد الحكم ببرائتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة السورية سارة نخلة، ملكة جمال سوريا السابقة،عن سعادتها بعد صدور حكم جديد في قضية اتهامها بالإعتداء على حماتها والدة الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، بالضرب

سارة نخلة قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «مبروك عليا البراءة للمرة الثانية على التوالي ربنا أظهر الحق، وزهق الباطل، ورغم البراءة الأولى ولكنهم استأنفو برائتي التي لم تعجبهم، الأستاذ ووالدته التي ادعت أنني ضربتها في منزلي إزاي معرفش بصراحة، والآن بعد خمس شهور محاكم اليوم ربنا أظهر الحق للمرة التانية».

وأضافت: «اليوم القضية انتهت واتقفلت بالبراءة لصالحي، والسجن عامين لزوجي السابق بسبب عدم سداده إيصال أمانة و3 شهور سجن بسبب الضرب والتعنيف الزوجي. الشكر الأول والأخير للمستشار الأستاذ عاصم قنديل ..للعلم انا رافعة قضية طلاق ولم احصل عليه ولكن قريبا وبحكم محكمة».

ووجهت رسالة شكر خاصة لمتابعيها على دعمهم لها مؤكدة أن القضية قد تم إغلاقها نهائيًا.

الفنانة السورية كانت قد شنت هجومًا حادًا على زوجها أحمد عبدالله محمود قائلة: «حسبنا الله ونعم الوكيل.. أنا ولية قليلة الحيلة بعيد عن أهلي.. اخدت فلوسي ونصبت عليا.. هتقول ايه لربنا».

يذكر أن سارة وأحمد عبدالله محمود، انفصلا بشكل مفاجئ بعد زواج 3 سنوات فقط، وقامت هي برفع دعوى طلاق لرفضه تطليقها.