زياد الرحباني وشقيقته ريما ينهيان خلافهما برحلة إلى برلين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قطع الموسيقار اللبناني زياد الرحباني وشقيقته ريما الرحباني الشك باليقين، وظهرا لأول مرة منذ فترة طويلة، وهو ما أكد انتهاء خلافاتهما، وعودة المياة لمجاريها بين الشقيقين.

ريما رافقت شقيقها في رحلة إلى ألمانيا، حيث أحيا الرحباني حفل كبير في برلين، وحرصت شقيقته على دعمه ومساندته، كما نشرت صوراً ومقاطع فيديو، مستعرضة حفاوة استقبال الجمهور لشقيقها، وهي اللقطات التي اسعدت فانز الثنائي، ومحبي والدتهما، النجمة اللبنانية فيروز.

زياد وريما دخلا في فترة خلافات ومقاطعة طويلة، ترتب عليها مقاطعة الموسيقار اللبناني لوالدته، حيث تتولى ريما إدارة أعمال والدتها فيروز، إلا أن زياد أعلن منذ فترة قصيرة عن سعيه لإنهاء هذه الخلافات، وهو ما أكدته تلك الرحلة.

يُذكر أن فيروز تزوجت من الموسيقار عاصي الرحباني عام 1955، وانجبت منه أربعة أبناء هم؛ الموسيقار زياد الرحباني 1956م، هلي عام 1958م، ليال الرحباني عام 1960م ولكنها توفيت عام 1988م، المخرجة ريما الرحباني عام 1965م.