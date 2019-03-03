علا رشدي تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية علا رشدي بعيد ميلاد نجلها الخامس عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

علا نشرت صور من حفل عيد الميلاد عبر حسابها الخاص، حيث اشترت لنجلها قالب من التورتة مميز، وكتبت معلقة: «حبيب قلب ماما تم خمس سنين النهاردة ربنا يهديك يارب ويديك الصحة وينورلك طريقك وأشوفك دكتور أومهندس قد الدنيا».

جمهور الفنانة المصرية هنأها بمناسبة عيد ميلاد ابنها، ولاحظ تغيب الفنان أحمد داوود عن المناسبة لانشغاله باعماله الفنية، كما لاحظ البعض الشبه الكبير بين نجلها وبين والده.

وكان أحمد داوود وعلا رشدي قد احتفلا بزفافهما في الأول من إبريل عام 2010، وقد أثمر زواجهما عن طفلين، واحتفل داوود مؤخرا بعيد ميلاد زوجته وكتب لها عبر «أنستجرام»: «بحبك يا علا».

الفنان الشاب حضر مؤخرا مهرجان الجونة السينمائي، وكان بصحبة الفنان أحمد مالك ومحمد ممدوح، وحقق داوود نجاحا كبيرًا منذ مشاركته في مسلسل «سجن النسا»، ومسلسل «جراند أوتيل».

أحمد عرض له مؤخرا فيلم «122»، في موسم عيد الأضحى وهو من بطولة طارق لطفي وأمينة خليل، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا.