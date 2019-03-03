رسالة مهمة جدًا من ماغي بو غصن الى الأهالي، والسبب؟

بعد الحديث عن ألعاب مخيفة يُزعم أنها تشجع الأطفال على الانتحار أو تهددهم بالقتل إن أخبروا أحدًا ما أثار حالة من الهلع لدى الكثيرين في بلاد عدة منها لبنان، وجهت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن رسالة الى كل الأهالي أن يراقبوا أولادهم اثناء تواجدهم على الانترنت.

واتخذت “ماغي” من حسابها الخاص عبر موقع “انستغرام” منبراً لتعبّر عن مخاوفها تجاه هذا الموضوع. وأكدت ان على الاهل مسؤولية في حماية أطفالهم.

وكتبت: “رجاء كل الأهل يراقبوا ولادن شو عّم يشوفوا على الإنترنت. في ألعاب بتحرض على القتل والانتحار. الشر بلا سبب عّم يطال الأطفال. ومسؤوليتنا حمايتن”.

من جهة أخرى، تنشغل ماغي بو غصن في الوقت الحالي بتصوير عملها الرمضاني لعام 2019 “بروفا” الذي يجمعها مع النجم المصري أحمد فهمي.

مسلسل “بروفا” إخراج رشا شربتجي، تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي إنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.

العمل سيحمل بعض القضايا الحساسة ويقدم مواضيعاً جريئة ومهمة يعاني منها الشباب في مجتمعنا بقالب واقعيّ وطريف في آن. ويضمّ نخبة من نجوم الدراما منهم وسام صباغ، رولا بقسماتي، أليكو داوود، هيام أبو شديد، فيفيان أنطونيوس، نهلة داوود، سميرة بارودي، وسام سعد، ريتا حرب، تاتيانا مرعب، كريستيان الزغبي، بيو شيحان وعدد من الوجوه الشابة الجديدة بأدوار مميزة.