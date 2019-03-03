بعد تحقيق أرباح عالمية.. الفيلم السعودي "بلال" يقتحم السينما في المملكة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اكتظت صالات السينما السعودية في جدة والرياض يوم الجمعة الماضية بعدد كبير من الراغبين بمشاهدة فيلم الأنيميشن السعودي الطويل "بلال" الذي يستمر عرضه لـ7 أيام.

وما إن تم الإعلان عن عرض الفيلم حتى أغلقت الحجوزات على الموقع الخاص بالسينما، لا سيما وأن الفيلم أنتج بمواصفات عالمية، وحاز على جوائز عدة، وحقق أرباحاً عالية، كما توافق عرضه في اليوم نفسه في مهرجان "ركاز" بالمدينة المنورة.

الفيلم الذي عرض في أكثر من 300 صالة سينمائية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أخرجة السعودي أيمن جمال لاقى نجاحاً منقطع النظير، باعتباره أول فيلم سعودي "أنيميشن" يعرض في الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني تجاريًا بعد الفيلم السعودي "وجدة".

فيلم بلال دخل في منافسات عالمية حينما دخل في منافسات سباق جائزة الأوسكار، كما عرض في مهرجانات إقليمية ودولية أبرزها مهرجان دبي، ومهرجان الفيلم العربي في أستراليا، وكذلك على هامش مهرجان "كان".

كما اختارت صيحفة USA Today الأمريكية الفيلم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم أنيميشن في التاريخ، بالإضافة إلى اختياره أحد أفضل 10 أفلام لعام 2018 بناء على تصويت جمهور موقع IMDB للأفلام.