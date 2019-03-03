شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد سهير رمزى.. قصة معجب دخل السجن وانتحل شخصية ضابط لرؤيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة سهير رمزي واحدة من أهم الجميلات اللاتى مررن على السينما حتى أصبحت أيقونة من أهم أيقونات الفن المصرى تسابق المنتجون على الفوز بخدماتها خلال سنوات بسبب جماهيريتها الكبيرة التى شملت معجبين ومهووسين، نتعرض فى عيد ميلادها إلى حكاية أحدهم الذى تخطي كل الحدود ووصل به الحد إلى التزوير ودخول السجن من أجل عيون محبوبته الذى أضرب عن الزواج بسببها، ما جعلنا فى عيد ميلادها نتعرض إلى قصته خلال السطور التالية.





القصة بدأت عام 1983 حين تداولت الصحف آنذاك خبر انفصال النجمة الكبيرة عن زوجها، وهو النبأ الذى لم يمر مرور الكرام على مُعلِّم بمحافظة بني سويف في مدرسة ثانوية، حيث استقبل الخبر بسعادة غامرة، لينهي عمله مبكرًا ثم يرتدي أفضل ما عنده قبل أن يستقل سيارة أجرة تنقله على الفور إلى القاهرة حيث تعيش حبيبته الذى أضرب عن الزواج بسببها فى واقعة لم يخفيها حتي اقترب من الـ 40.





وهى الزيارة التى لم تكن الأولي حيث سبق له عدة زيارات إلى منزلها من أجل رؤيتها مما جعل البواب يمنعه لعلمه بأنه مجرد معجب حتى وصل الأمر لحد طرده لإصراره على رؤيتها فى كل مرة، وبالتالى كان لابد عليه اللجوء إلى حيلة جديدة يصل بها إلى نجمته ولم يجد أفضل من التظاهر بكونه ضابط معه ورقة مكتوب فيها «أمر بالقبض على سهير رمزى» بعدما أكد لأحد الموجودين فى الشقة بأنه ضابط وهو الأمر الذى أقلق العامل الذى فتح له الباب ليتصل بالمقدم مجدي كمال رئيس مباحث قسم قصر النيل آنذاك، ليذهب على الفور ويقبض عليه ليجدوه نفس الشخص التى اشتكت منه النجمة قبل ثلاثة أشهر لاستمراره فى إزعاجها ويحكى فى التحقيقات أنه لم يشاهدها حتى الآن وإنما يعرفها من الأفلام حتى صار يعشقها.







