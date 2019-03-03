"أيدينا واحدة".. إهداء جديد من "إعلام المصريين" إلى الشعب المصرى "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجموعة "إعلام المصريين" عن أغنية جديدة تحت عنوان "ايدينا واحدة"، للمطربة مروة ناجى، والتى تتحدث عن وحدة المصريين، وقوتهم وعظمتهم فى مواجهة التحديات المختلفة، وحرصهم على استكمال حلمهم فى بناء الدولة المصرية والقضاء على الإرهاب.
ايدينا واحدة.. أغنية جديدة من "إعلام المصريين" إلى الشعب المصرى
وتقول كلمات الأغنية: "بلدي إللي صعب أي محنه تهزها.. نورها رجع تاني بإيدين شعبها.. مايجيبهاش غير رجالها.. فتره وراحت لحالها.. الجاي لينا وإحنا بردوا في ضهرها.. وإيدينا واحده في كل حلم بيتبني.. هيكون في إيه بعد البلد يهمني.. طول عمر راسها فوق لايمكن تنحني.. وهعيش وحلمي إني أرفع إسمها".
جانب من الأغنية الجديدة
الإغنية الجديدة "ايدينا واحدة"، من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع إلهامي دهيمة، ومن إخراج تامر الخشاب.
اانجازات كبيرة تنفذها الدولة المصرية فى مختلف المجالات
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