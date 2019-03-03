شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحفز جمهوره لانتظار حفله بصورة مع أسد ضخم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرصه الدائم على مشاركة جمهوره بما يعمل عليه، نشر النجم محمد رمضان، مقطع فيديو له، أثناء عناقه للأسد، خلف كواليس عمله الفنى المقبل.

وعلق النجم محمد رمضان، على مقطع الفيديو، قائلا: "قريب جداً هقولكم ميعاد ومكان أقوى حفلة في مصر وميعاد أغنية virus وشوية مفاجآت ثانية لجمهورى الغالى".

ودون محمد رمضان، أسفل تعليقه على الفيديو، هاشتجات، مثل "لا لتخدير الأسود، و virus".



محمد رمضان خلال التصوير



محمد رمضان مع الأسد



محمد رمضان خلال التصوير

وكان النجم الفنان محمد رمضان فاجأ جمهوره بإعلانه عن قرب دخوله سوق الحفلات الغنائية بشكل رسمى عبر نيته إحياء أولى حفلاته الجماهيرية قريبًا.

وقرر رمضان عمل ما يشبه الاستفتاء الجماهيرى عبر منصة السوشيال ميديا بنشره "بوست" مطالبًا متابعيه المشاركة بـ"لوف" إذا أرادوا رؤيته فى حفل غنائى عما قريب، قائلًا "لو الجمهور طلب منى أعمل حفلة هعملكم أقوى حفلة فى مصر".

ومن ناحية أخرى، يستعد رمضان حاليًا لإطلاق أجدد أغانيه المصورة "فيروس"، والتى تعقب النجاح الجماهيري غير المسبوق لآخر كليباته "مافيا"، والذى تخطت مشاهداته حاجز الـ68 مليون مشاهدة على اليوتيوب.