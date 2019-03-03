شكرا لقرائتكم خبر عن أكتر 5 حاجات بيحبهم نجم الأوسكار رامى مالك فى حياته.. اعرف هما ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن تم الإعلان عن فوزه النجم المصرى العالمى رامى مالك، بجائزة الأوسكار، لأفضل ممثل عن دوره فيلم Bohemian Rhapsody وتسعى الصحف العالمية، إلى رصد العديد من الأمور والتفاصيل التى تتعلق به.

وفى إحدى الفيديوهات التى تم تصويرها مع النجم المصرى العالمى رامى مالك، بعد فوزه بالأوسكار لعام 2019، كشف رامى مالك، عن مشروبه المفضل، وقال: "أنا من عشاق شاى البابونج".



شاى البابونج

ولمن لا يعرف فإن البابونج يحتوى على الابيغينين apigenin، وهو أحد أنواع مضادات الأكسدة، التى تُعزز الشعور بالنعاس، وتقلل الأرق وعدم القدرة المزمنة على النوم، وثبت أن شاى البابونج يعمل على تحسين جودة النوم بشكلٍ عام، بعدما أظهرت الدراسات التى أجريت على النساء بعد الولادة ولمدة أسبوعين، أن شاى البابونج حسن نوعية النوم لديهن مقارنةً باللّواتى لم يتناولن البابونج، كما قلل من أعراض الاكتئاب، والتى ترتبط أحياناً مع مشاكل النوم.



رامى مالك الفائز بالأوسكار 2019

ومن الأمور التى كشف رامى مالك، عن حبه لها، إعجابه بفريدى ميركورى وفريق الملكة، فى إشارة إلى فيلم Bohemian Rhapsody، الذى فاز بعدد من جوائز الأوسكار 2019، وفاز فيه بجائزة أفضل ممثل لعام 2019.

كما كشف رامى مالك، عن حبه للكلمات المكتوبة بخط اليد"، والأفلام الكلاسيكية، واللقاءات العشوائية، والسفر بالقطار.