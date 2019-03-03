شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يعلن مشاركة 150 سينمائيا بدورته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مشاركة حوالى 150 سينمائيا من 47 دولة بالدورة الثامنة، المقرر انطلاقها في الفترة من 15 وحتى 21 مارس الجاري.

وذكرت الإدارة- في بيان صحفي اليوم الأحد- أنها أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الوفود، المقرر وصولهم 14 مارس الجارى؛ للمشاركة في فعاليات وعروض المهرجان الذي يقدم أكثر من 100 فيلم.

ولفتت إلى إقامة 11 ورشة فنية لتنمية مهارات المواهب الفنية في مجالات السيناريو والإخراج وغيرها، وإصدار 4 كتب، وتكريم 7 مبدعين سينمائيين من تشاد وبوركينا فاسو والسودان وتونس ومصر.

وأوضحت أن 29 سينمائيا من كل الدول الإفريقية يُحكمون لجان المهرجان المختلفة..لافتة إلى أن المهرجان يستضيف 105 ضيوف من 36 دولة إفريقية من بينها مصر، و13 دولة خارج إفريقيا، فى إطار مسابقة الحريات وحقوق الإنسان باسم (الشهيد الحسيني أبوضيف)، وهى المسابقة الدولية الوحيدة.

وعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب، أمس/ السبت/ الفيلم الروائي الطويل (ولاي) من بوركينا فاسو للمخرج بيرني جولدبلات، وذلك بسينما الهناجر.

وتدور أحداث الفيلم حول (أدي) صبي صغير يبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، لم يعد يُطيع والده الذي رباه بمفرده، حيث يتعذر الأب في تدبير نفقات المعيشة، فيقرر أن يعهد برعاية (أدي) إلى عمه (أمادو) خلال شهور الصيف، حيث يعيش العم (أمادو) وعائلته على الجانب الأخر من البحر الأبيض المتوسط في بوركينا فاسو.

ويعرض الفيلم القصير (تحدي) من الكاميرون للمخرجة سيريل رانجو، وتدور أحداث الفيلم حول "أمبيراتريس" مصورة شابة ومُدونة، تُدير موقع تواصل اجتماعي، والذي تُشجع من خلاله أنشطة النساء الريفيات..كما تعرض الأفلام بالإسكندرية بمركز الحرية للإبداع يوم/ السبت/ المقبل.