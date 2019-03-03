شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "قصة حب" لـ رامى عياش تقترب من 2 مليون مشاهدة فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبنانى رامى عياش منذ فترة قليلة كليب أغنية جديدة بعنوان "قصة حب"، عبر يوتيوب وتطبيقات الأغانى الإلكترونية، وهى أول أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل نفس الاسم وحققت حتى الآن ما يقرب من 2 مليون مشاهدة منذ طرحها منذ 10 أيام وهى من كلمات محمد رفاعى، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، إخراج فادى حداد، وتم التصوير فى العاصمة اللبنانية بيروت.

والأغنية حققت ردود أفعال قوية نظرًا لتألق رامى القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها، وفكرتها التى راودت رامى منذ فترة حيث ظهر من خلالها بشخصية ميكانيكى.

و"قصة حب" هى أول تعاون بين النجم رامى عياش ومحسن جابر، وانتهى رامى بالفعل من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذى قال عنه "الأهم فى حياته"، وسيحمل عنوان "قصة حب" ويتكون من 10 أغنيات مختلفة بها العديد من المفاجآت ما بين اللهجة المصرية واللبنانية.