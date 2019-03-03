بالصور- "شرم الشيخ السينمائي" يعرض أفيشات أفلام سعاد حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أقام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته الثالثة معرض صور للفنانة الراحلة سعاد حسني على هامش فعالياته.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة من صور "السندريلا" من الأفلام التي قدمتها على مدار مسيرتها الفنية، وأفيشاتها، ويتوسط القاعة تمثالًا لها. وتحمل الدورة الثالثة من المهرجان، اسم الفنانة سعاد حسني.

يُذكر أن مهرجان شرم الشيخ السينمائي تم افتتاح دورته الثالثة مساء أمس السبت في حفل كبير أقيم بقاعة المؤتمرات الدولية.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم: هالة صدقي ولطفي لبيب وإيناس الدغيدي وإسعاد يونس وبوسي شلبي وأحمد وفيق.