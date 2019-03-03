محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
تعاقدت الفنانة أنغام مع المنتج تامر مرسي على غناء مقدمة أحد المسلسلات التي تتولى شركته "سينرجي" إنتاجها، والمقرر عرضها في رمضان المُقبل.
أنغام اختارت بالاتفاق مع الشركة واحدة من بين الأغاني التي كان من المقرر طرحها، ضمن ألبومها "حالة خاصة جدًا"، قبل أن تفضل تقديمها بالمسلسل، وهي من كلمات الشاعر هاني رجب وألحان مديح محسن، "وفقا لما أكدته مصادر لمصراوي".
كانت أنغام أجلت تقديم الأغنية قبل فترة وجيزة من طرح الألبوم الذي ضم 14 أغنية، وتولى الإشراف عليه وتوزيع 6 من أغانيه زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| سر رفع إحدى أغاني "حالة خاصة جدًا" لأنغام من الألبوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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