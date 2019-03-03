شاهد: حقائق وأسرار خلال لقاء فوز الفهد ببرنامج The Plane

كشفت الفاشينيستا فوز الفهد، الجمعة، عن تفاصيل تجاهل المدونة دانة الطويرش لها، وعدم دعوتها على حفل زفافها الذي أقيم في نهاية العام الماضي، وتفاصيل أخرى حول الكثير من الأحداث.

وصدمت فوز الفهد المذيع صالح الراشد بتأكيدها عدم دعوة دانة الطويرش لها على حفل زفافها، رغم صداقتهما التي تبدو واضحة للجميع، مؤكدة على أنها لا تشعر بالحزن من جانبها بعد هذا الموقف. وأضافت المدونة الكويتية عن كواليس عدم دعوتها على زفاف دانة الطويرش في برنامج “The Plane”، بعد معرفتها السبب وراء ذلك، رغم أن كثير من محبيها انهالوا عليها بالأسئلة في محاولة لمعرفة سبب التجاهل، لكنها لم تكن تملك اجابة واضحة.