الفنانة أصالة تطلب الحصول على الجنسية المصرية بشكل عاجل -فيديو

طالبت المطربة السورية أصالة نصري، عقب مغادرتها حفلا أقامته في القاهرة، بالحصول على الجنسية المصرية بشكل عاجل. وقالت أصالة بعد الحفل الذي تبرعت بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة: “تلزمني الجنسية المصرية.. أعطوني إياها وخلصوني وحياتي”، وذلك خلال لقائها مع برنامج mbctrending. وتقضي المطربة أصالة نصري، معظم حياتها في مصر، حيث تقوم بإحياء العديد من الحفلات فيها، خاصة وأن معظم جمهورها من المصريين، بالإضافة إلى حصولها على العديد من الجوائز في مصر.

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