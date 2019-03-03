شاهد.. أصالة تروج لأولى حفلاتها في جدة

شاركت المطربة أصالة، جمهورها ببوستر حفلتها الأولي في جدة، والمقرر أقامتها مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادلالصور والفيديوهات "إنستجرام".
ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها
ويذكر أن آخر أعمال المطربة أصالة أغنية "الحقيقة" والتي حققت نسبة مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
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