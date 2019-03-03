شاهد.. أصالة تروج لأولى حفلاتها في جدة

شاركت المطربة أصالة، جمهورها ببوستر حفلتها الأولي في جدة، والمقرر أقامتها مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل

الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها

جمهورها ومنها:" أوقات، حياتي، مهتمة بالتفاصيل، الحقيقة، نص حالة، شخصية عنيدة، 60 دقيقة حياة، روحي وخداني".

ويذكر أن آخر أعمال المطربة أصالة أغنية "الحقيقة" والتي حققت نسبة مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".