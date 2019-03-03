غدًا.. بيومي فؤاد ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

يحل الفنان بيومي فؤاد، ضيف الإعلامى عمرو الليثى، في برنامجه "واحد من الناس" الذي يذاع فى التاسعة والنصف مساء، غدا الاثنين، وذلك على على شاشة قناة النهار.

ومن المقرر أن يكشف "فؤاد" خلال الحلقة أسرارا وكواليس خاصة عن مسيرته المهنية، واستعداداته لدراما شهر رمضان والمشاريع السينمائية فى المستقبل.

ويتطرق الحوار إلى كشف أسرار تذاع

لأول مرة عن حياته الخاصة وعائلته، وكيف كانت انطلاقته وأقرب الناس إليه من الوسط الفنى وخارجه.

ويذكر أن برنامج "واحد من الناس" يذاع فى التاسعة والنصف مساء، الاثنين من كل أسبوع، عبر شاشة قناة النهار.