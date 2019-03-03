أنغام تحيي حفلًا غنائيًا ضخم في الإسكندرية

تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك في فندق راديسون بلو، وذلك يوم 17 مارس من الشهر الجاري

بالإسكندرية، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات، ويعتبر أولى حفلاتها بعد طرحها ألبوم "حالةخاصة جدًا".

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة أغاني متنوعة يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها "ولادبلت، ياريتك فاهمنى، هتقول لربنا ايه، بتوصفنى، حبايبنا.. وغيرها.