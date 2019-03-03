سما المصري تفتح النار على محمد رمضان وتقارن بين البلطجة والرقص

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت الفنانة الاستعراضية سما المصري، هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

سما المصري، نشرت صورة لمحمد رمضان برفقة حلا شيحة، من كواليس مسلسل «زلزال»، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل وعلقت عليها قائلة: «والله أنا شفت الصوره دي امبارح لمحمد رمضان وحلا شيحه كنت عايزه اسال حلا واقولها ((ليه كده؟)) انا كنت ضد خلعك للحجاب اه بس خلاص دي حريتك الشخصية لكن أول دور تطلعيه يكون مع محمد رمضان وهو عامل دور بلطجي في رمضان؟؟ ...بلطجي تاني؟».

وأضافت: «اللي علم العيال مسك السنج والسكاكين ويقلعوا هدومهم علي كوبري قصر النيل؟؟ نفس الموضوع تاني وللأسف الدولة اللي بتنتجله المسلسل دا وإعلام المصريين اللي تبع الدولة...طبعا هتقولوا أنه بيموت في أخر الدور الشرير دا اه بيموت بس بعد مابيعلم العيال يمسكوا السنجة والسيف».

وتابعت: «هتقولوا طب ما انتي بتعلمي العيال الرقص أنا علي الاقل البنات بتتولد بترقص لوحدها لكن مابيتولدوش شايلين سنج وسكاكين وكل راجل اول مابيتجوز بيقول لمراته قومي ارقصي مابيقولهاش قومي امسكي سنجه ومطوه».

وأنهت كلامها قائلة: «ربنا يستر علي الشباب من الدور اللي هيعمله محمد رمضان في مسلسل زلزال ويخيب املي وماتطلعش بطلجي وعيل سرسجي وشمام ذي الأدوار اللي قبل كده وتعلمهم حاجه مفيده المره دي».

مسلسل “زلزال” من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة حلا شيحة، والفنانة نسرين أمين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.