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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك النجم العراقي ماجد المهندس، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في احياء حفل غنائي ضخم على مسرح المجاز بمدينة الشارقة.
الزغبي حرصت على الترحيب بالمهندس في كواليس الحفل، وقد سجلت الكاميرات لحظة اللقاء الحار للنجمين، حيث رحبت النجمة الذهبية بماجد قائلة: «ماجد يا ماجد»، وتبادل الثنائي وصلة ثناء وغزل على فنهما وأخلاقهما، ليفاجئ النجم العراقي الجميع، ويُقبل يد النجمة الذهبية، تعبيراً عن سعادته بلقائها، حيث واصلت نوال مدح المهندس قائلة: «أحلى فنان بنجوميتك وتواضعك وأخلاقك».
وفي الوقت الذي برقت فيه نوال على المسرح بطلّة زرقاء فاتنة، أشعل المهندس الحفل بباقة من أجمل أغانيه الطربية.
من ناحية أخرى، طرح ماجد المهندس أغنية جديدة مؤخرا بعنوان «انتبه»، وهي من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ، ومن ألحان نواف عبد الله، ومن إنتاج وتوزيع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، بينما احتفلت الزغبي حديثاً بطرح ألبومها الجديد «كدة باي».
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد حرارة اللقاء بين ماجد المهندس ونوال الزغبي في الكواليس.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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