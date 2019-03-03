وفاة والدة الفنانة السورية جفرا يونس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت والدة الفنانة السورية جفرا يونس، وتم دفنها في مقبرة الفردوس، بحمص بسوريا، ونعاها عدد كبير من نجوم الفن السوريين.

ونعاها الفنان المسرحي طيف إبراهيم، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قائلًا: «جفرا وبابل بعرف مافي كلام بعزي خسارتكن وبطيّب مر يللي عم تواجهوه بعد هالايام، ما عاد في شي يخوفكن، كون اصعب شي ممكن يمر علينا، انتو واجهتوه.. الرحمة لروحها والى مكان افضل أكيد».

وكانت النجمة السورية فقدت والدها في العام 2016 خلال تصويرها الجزء الثاني من مسلسل «العراب»، والذي يحمل مسمى «تحت الحزام» للمخرج حاتم علي.