كلوي كاردشيان توجه رسائل لوم لحبيبها الخائن .. وهذا ماستفعله؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - وجهت كلوي كاردشيان نجمة تليفزيون الواقع، اللوم لحبيبها "تريستان طومسون" لاعب كرة السلة، على خيانته له مع إحدى صديقات عائلتها عارضة الأزياء جوردن وودز.

وغردت كلوي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"و"فيسبوك" قائلة: لماذا أنت تكذب؟ إذا كنت تحاول أن تنقذ نفسك من خلال الذهاب إلى الجمهور، بدلاً من الاتصال بي للاعتذار أولاً، على الأقل نكون صادقين بشأن قصتك. راجع للشغل، أنت السبب أن عائلتي تفككت!.

كما غرددت فى نفس الوقت مبررة خلطة حبيبها واب أبنتها قائله: " تريستان على نفس القدر من اللوم، ولكن تريستان هو أب لطفلي، بغض النظر عما يفعله لي، لن أفعل ذلك لابنتي. لقد تم التصدي لهذا الوضع بشكل خاص. إذا كان على تريستان أن يكذب علانية حول ما تآمر، نعم، أود أن أخاطبه علانية كذلك".

وأضافت: ما كان أصعب وأكثر إيلامًا هو أن يتأذى شخص قريب جدًا مني، شخص أحب وأتعامل مثل أخت صغيرة، لكن لا يمكن إلقاء اللوم على جوردين بسبب تفكك عائلتي.، كان هذا خطأ تريستان.

مضيفة :"كان أسبوعا صعبا وأعلم أن الجميع يشعر بالأذى عند السماع عن هذا مثلي، وأنا قلت أشياءً كان لابد علي أن لا أصرح بها، حقا تريستان أنت خنتني وأهنتني ولكن الصدمة ليست كالمرة الأولى".

وأختتمت تغريداتها قائلة: " ما كان أصعب وأكثر إيلامًا هو أن يتأذى شخص قريب جدًا مني. شخص أحب وأتعامل معة مثل أخت صغيرة. لكن لا يمكن إلقاء اللوم على جوردين بسبب تفكك عائلتي. كان هذا خطأ تريستان لكن جوردن لا يلام على تفكك عائلتي، كان هذا خطأ تريستان .. "لابد لي من المضي قدما في حياتي وأحصي بركاتي وعائلتي وصحتي وبلدي".