متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أظهرت الفنانة السعودية حلا نورة شجاعة وجرأة، في وجه متحرش حاول مطاردتها بدراجة نارية، وهي في سيارتها بالكويت حيث قامت بتصويره حتى توقف عن السير خلفها.
وبثت حلا مقطع فيديو عبر "سناب شات"، أثناء تواجدها في سيارتها، وبجوارها دراجة نارية يقودها شخص، قالت إنه يتحرش بها، وعلقت: "واحد بيتحرش لما صورناه خاف الله، هذا عندنا بالكويت، شوفوا المسخرة".
وأضافت موجهة نصيحة إلى الفتيات لحماية أنفسهن من التحرش، قائلة: "امسكي التليفون وافتحي الكاميرا، وصوريه، ستجديه خاف الله، هادول سبب الحوادث عندنا بالكويت".
يذكر أن حلا نورة أثارت جدلًا واسعًا منذ أشهر قليلة، بسبب إعلانها وفاة والدتها، والتي فضحتها فيما بعد من خلال ظهورها بمقطع فيديو تنفي موتها وتؤكد على وجود مشكلات عالقة مع ابنتها.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا نورة تتعرض للتحرش في الشارع.. وهذه نصيحتها للفتيات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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