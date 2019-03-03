كلوي كارداشيان تتخبّط في مشاعرها.. وتعترف: "تريستان خانني وأهانني"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت عائلة كارداشيان تعيش صدمة الخيانات التي حصلت فيها مؤخرًا من أقرب النّاس إليها، إذ خانَ تريستان تومبسون حبيبته كلوي كارداشيان مع جوردن وودز، صديقة كايلي جينر، والأخيرة هي الأخت غير الشقيقة لكلوي.

وليس ذلك فحسب، بل طالت اتّهامات الخيانة ترافيس سكوت، حبيب كايلي جينر، لدرجة أنّه اضطّر لحذف حسابه من إنستغرام، من أجل تجنّب المشاكل، ونفي كُل ما قيل عنه.

وفي يوم الجُمعة الماضية، خضعت جوردن وودز لأوّل لقاءٍ إعلاميّ لها بعد انكشاف حادثة الخيانة، إذ استضافتها "جادا بينكت سميث" في برنامجها المُذاع عبر فيسبوك Red Table Talk، واعترفت وودز بخطئها، وأشارت إلى أنّ تريستان قبّلها وهي في طريقها للخروج من منزله.

وأكّدت وودز أنّ الأمر اقتصر على هذه القُبلة، ولم يحدث أي علاقة حميمية بينها وبين تريستان، وأكّدت بأنها لم تخرب بيت أحد، وأنّها ليست من النّوع الذي يخطف الرّجال المُرتبطين.

وفي الأثناء التي كانت فيها جوردن تُدلي باعترافاتها في البرنامج، كانت كلوي كارداشيان تُعلّق على تصريحاتها بشكلٍ مُتزامن عبر حسابها في تويتر، إذ اتّهمتها بأنّها كاذبة.

على ما يبدو أنّ كلوي كارداشيان قد فكّرت ببعض التّصريحات التي غرّدت بها بعد انتهاء الحلقة، وذلك لأنّها عادت إلى موقع تويتر وتراجعت عن بعض الأشياء التي قالتها، حيث كتبت: "لقد كان هذا أسبوعًا سيئًا، وأعلمُ أنّ الجميع قد سَئِمَ من الموضوع (بما فيهم أنا)، كما أنني أعيش في دوامة مشاعر وقُلتَ أشياءً لم يَجدر بي أن أقولها. بصراحة، تريستان خانني وأهانني، لكنّها لم تكن صدمةً بالنّسبة لي كما حصل أوّل مرة".

واستطردت كلوي كلامها في تغريدةٍ ثانية قالت فيها: "ما كان الأصعب والأكثر ألمًا بالنّسبة لي هو أن يجرحني شخصٌ قريبٌ منّي، شخصٌ أحببته وعاملته كشقيقتي الصّغرى، لكن جوردن ليست المُلامة هُنا في تفريق عائلتي، فهذه غلطة تريستان".

وأنهت كلوي كلامها بعِباراتٍ أكثر إيجابية قائلةً: "عليّ المُضيّ قُدمًا في حياتي وحصاء نِعَمي، كعائلتي وصحتي وجميلتي ترو".