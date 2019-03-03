نوال الزغبي تتلقى قُبلة من ماجد المهندس.. وفستانها يخطف الأنظار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الأنظار إليها أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح "المجاز" في الشارقة، شاركها فيه الفنان العراقي ماجد المهندس.

وكشفت نوال عن إطلالتها في الحفل من خلال نشرها مجموعة الصور عبر حسابها في إنستغرام، حيث اعتمدت فستانًا أزرق لامعًا مطعمًا بحبات اللؤلؤ الصغيرة، جاء مناسبًا لقوامها الرشيق، وأبرز أنوثتها.

الأمر اللافت في حفل الزغبي، هو اللقاء الذي جمعها بماجد المهندس، حيث عبرت الفنانة اللبنانية عن حبها لصوته وأغانيه كثيرًا، فيما ردّ عليها مؤكدًا أنها ستظل نجمة لامعة، ثم فاجأها بقبلة على يدها جذبت اهتمام المصورين والحاضرين حولهما.

وأشعلت نوال حماس الجمهور في الحفل، بكلمات أغانيها، خاصة "كده باي" من ألبومها الجديد، حيث اضطرت إلى غنائها مرتين بناء على طلب الحاضرين.

وقدمت الزغبي وصلة غنائية رائعة، غنت فيها "جوا قلبو" و"محاية" و"صبّح صبّح" و"مين حبيبي أنا" وغيرها من الأغاني المحببة لجمهورها.

يذكر أنّ نوال الزغبي انتهت مؤخرًا من تصوير حلقة خاصة ببرنامج "عائشة شو" الذي يتم بثه على فضائية "النهار"، ومن المقرر عرض الحلقة قريبًا.