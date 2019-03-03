أصالة تناشد السلطات منحها الجنسية المصرية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ناشدت الفنانة السورية أصالة نصري، السلطات المصرية مطالبة بمنحها الجنسية المصرية بشكلٍ عاجل. ذلك خلال تصريحها لبرنامج |MBCtrending حيث قالت بُعيد حفلها في القاهرة: "تلزمني الجنسية المصرية. اعطوني اياها وخلِّصوني وحياتي".
يُذكر أنها متزوجة بالمُخرج الفلسطيني الأصل طارق العريان، ومقيمة في القاهرة منذ عقود. ولقد عُرِفَت بمتابعتها للشأن السياسي في بلدها سوريا ومعارضتها الشديدة للنظام الحاكم فيها.
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