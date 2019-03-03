شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة لـ"الخليج 365": "طلبت الجنسية المصرية من عشمى وكنت بداعب الجمهور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المطربة أصالة لـ"الخليج 365"، أن مطالبتها بالجنسية المصرية هو نوع من العشم فى الجهات المصرية، وحبها لمصر، وليس هذا الطلب له علاقة بأى خلاف سياسى أو إجتماعى أو خلافه، مشيرة إلى أنها تفتخر بجنسيتها السورية والبحرينية وأنها تعيش فى مصر، لافتة إلى أنها كانت فى حالة فرح وسعادة بعد انتهاء حفلتها التى أقيمت فى مصر، وحبت أن تداعب الجمهور كنوع من العشم.

ويشار إلى أن أصالة أحيت حفلا غنائيا يوم 22 فبراير الماضى الذى أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، والذى تبرعت بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، طالبت بحصولها على الجنسية المصرية، وقالت: "تلزمني الجنسية المصرية أعطوني إياها وخلصوني وحياتي"، وذلك خلال لقائها مع أحد البرامج التليفزيونية.

وتعمل أصالة حالياً بشكل مكثف مع فريق عمل ألبومها فى القاهرة، بهدف وضع اللمسات النهائية قبل طرحه في الموعد المحدد، حيث يتضمن الألبوم 10 أغنيات كشفت عن اسمي أغنيتين منها؛ "بنت أكابر"، التي انتهت من تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وأغنية "نكتة بايخة"، كلمات عبد الحميد حباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموزع الموسيقي فهد.