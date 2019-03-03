شكرا لقرائتكم خبر عن ترافيس سكوت يحذف حسابه على "إنستجرام" بعد شائعات خيانته لكيلى جينر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نجم الراب العالمي ترافيس سكوت الاستغناء عن استخدام موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " وذلك وسط شائعات تدور حول توتر علاقته مع صديقته نجمة تليفزيون الواقع كيلي جينر.

كان قد اتهم مغني الراب البالغ من العمر 26 عاما بخيانته لكيلي جينر خلال هذا الأسبوع، بينما أكد موقع " TMZ " أنه ألغى بالفعل حفلا موسيقيا هذا الأسبوع، من أجل إصلاح علاقته بكيلي ، وليس لأنه مريض كما تردد .

وأصدر المتحدث باسم ترافيس سكوت بيانا ينفي فيه خيانته ليكلي جينر، لكن الكثير من مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية مازالوا يهاجمون النجم الشهير.

يذكر أن كيلي جينر و ترافيس سكوت هما والدا طفلة تبلغ من العمر عام واحد و اسمها "ستورمي".