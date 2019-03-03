شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسينى ليه" لـ تامر حسنى يحقق 20 مليون مشاهدة فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب فيديو كليب "ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى من تحقيق نحو 20 مليون مشاهدة منذ طرحه من حوالى اسبوعين عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات تامر حسين وتوزيع تامر على ووسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هانى محروس، ماستر أمير محروس، والكليب فكرة تامر حسنى، ومن إخراج سعيد الماروق.

يذكر أن آخر أعماله هو ألبوم "عيش بشوقك" الذى حقق نجاحا كبيرا وأيضا فيلم "البدلة" الذى حقق نجاحا جماهيريا كبير، حيث شاركه فى بطولته أمينة خليل وأكرم حسنى وحسن حسنى ودلال عبد العزيز وماجد المصرى.