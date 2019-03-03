شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أصالة تطالب بالحصول على جنسية.. هل قصدت المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت المطربة السورية أصالة عقب الانتهاء من الحفل الذى أقامته أمس فى العاصمة الإدارية، والذى تبرعت بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بحصولها على الجنسية ولم تحدد نوعها، الأمر الذى أثار عددا كبيرا من محبيها.

وأضافت أصالة خلال لقائها فى أحد البرامج الفنية "إن شاء الله لما تعطونى الجنسية، أنا لازمنى جنسية، أعطونى خلصونى ولم تحدد نوعها"، ويبدوأنها تقصد الجنسية المصرية، خاصة وأنها مستقرة فى مصر منذ سنوات طويلة.

وعلى جانب آخر؛ تضع أصالة لمساتها النهائية على ألبومها الجديد، تمهيدًا لطرحه فى الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث كشفت عن أحدث أغنياتها بعنوان "نكتة بايخة".