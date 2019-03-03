محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تتنافس 10 أفلام على إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي، هي: "نادي الرجال السري"، "قصة حب"، "122"، "الضيف"، "عيش حياتك"، "عمر خريستو"، "جريمة الإيموبيليا"، "البدلة"، "قرمط بيتمرمط"، و"ساعة رضا"، وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أمس السبت 2 مارس، حققت الأفلام مجتمعة إيرادات بلغت 720 ألفًا و193 جنيهًا. وكشف الدفراوي في الصفحات التالية نصيب كل فيلم..

كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات السبت.. "قصة حب" الثاني و"جريمة الإيموبيليا" يتفوق على "قرمط بيتمرمط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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