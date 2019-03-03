بالصور- سوري يُبكي الحضور وأحمد حلمي يُقبل رأسه.. لقطات ثالث حلقات "Arabs Got Talent"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عرضت قناة MBC مصر في الثامنة من مساء أمس السبت، ثالث حلقات الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "Arabs Got Talent"، بحضور لجنة تحكيمه المكوّنة من الفنان أحمد حلمي، الفنانة نجوى كرم، والإعلامي كرم جابر.

بدأت المواهب بالتوافد على المسرح، أولها مع ألعاب الخفة والخدع البصرية مع عبدالله العيادة من السعودية. كشف الشاب أنه يحمل رسالة إنسانية، من خلال التزامه تقديم مجموعة أولاد من أصحاب متلازمة داون منذ نحو 3 سنوات، في خطوة تعيد دمجهم في الحياة، لافتًا إلى "أن قوتنا بإرادتهم، وهم السحر الحقيقي". وأثنت اللجنة على ما قدمه عبدالله بمشاركة الأطفال، وحصل على "3 نعم". بعدها أطل الثنائي "F&B Acrobatics" من سلوفينيا، وقالا للجنة إنهما يحملان دماءً عربية في جيناتهما، فرحب جابر بهما قائلاً إن "هذا البرنامج يستقبل المواهب ولو كانت تحمل 1% فقط من الدماء العربية في جيناتها". وقدم الشابان لوحة متناسقة من الألعاب البهلوانية.

بعدها قدم "أم جي بيضار" من المغرب عرضًا راقصًا، يعتمد على انقباض العضلات مترافقًا مع نغمات الموسيقى. وأوضح المشترك أنه يرقص منذ عام 2008، بعدما تابع فيديوهات على الانترنت عن رقص البوبينج (Popping)، مبديًا إعجابه بمواطنه صلاح "Salah the Entertainer" الفائز في الموسم الرابع من برنامج "Arabs Got Talent"، وأوضح "هو من ألهمني وحمسني للتقدم إلى البرنامج". قدم الشاب أداءً قوبل بـ "3 نعم"، حتى أن نجوى كرم علقت بالقول إن "هذا أفضل عرض أتابعه في هذا المجال في كل مواسم البرنامج مجتمعة"، فيما أشار جابر بأن "مثل هذه الموهبة تعطي سببًا لوجود البرنامج على الشاشة".

وضمن مواهب الرقص، أطل ثنائي Flyscrapers المؤلف من طارق نهر الترك الشاب الفلسطيني من غزة وشريكته في الرقص ناليا من البرازيل، قدّما لوحة راقصة مزجت الرقص المعاصر بالأكروبات مع استخدام تقنيات الطيران على الأبنية العالية. وأشار الشاب إلى أنه يعيش في ألمانيا منذ نحو 5 سنوات، وهو ينتمي إلى عائلة رياضية فلسطينيّة، وأنه أقام لفترة في سوريا وشارك مع فرقة مسرحية، بدأ معهم المسرح الراقص، ومن هناك عمل على تطوير موهبته. وقدم الثنائي عرضًا خارج المسرح، وصفته اللجنة بالجميل والجديد من نوعه فحصلا على "3 نعم".

أما يوسف سلمان من المغرب، فقدم عرض توازن مشيرًا إلى أن والديه لم يتابعا أي عرض له وكانا معارضين لهذا التوجه منه، وأنهما سيتابعانه للمرة الأولى على الشاشة. وأثنت نجوى على الجدية والالتزام والحضور المتميز للمشترك، ووصف جابر المشترك بالعظيم، فيما اعتبر حلمي أن ما قدمه يوسف مبهرًا، مثنيًا على لياقته العالية.

وقدم مايكل بريمو الشاب السوري الجنسية الذي نشأ وترعرع في نيويورك، النغمات الموسيقيّة بأسلوبه الخاص، لافتًا إلى أنه شارك في البرنامج لأنه أراد أن يقدم للجمهور العربي نوعًا مختلفًا وفريدًا من الموسيقى هو الصفير (Whistling)، وغادر بـ 3 نعم.

وقدم فريق Human’s من المغرب، رقص هيب هوب ملفت، من خلال 6 شابات وشابين، وأكد الفريق "نعبّر عن أنفسنا بأسلوب مختلف عن السائد"، وأوضحوا أنهم يريدون شرح قصصهم من خلال الرقص، وهم فريق يتألف من 30 عضوًا. وأثنت اللجنة على الانسجام والتناغم بين أعضاء الفريق، وتمكن الفريق من الحصول على "2 نعم"، في مقابل لا من نجوى التي أشارت إلى أنها تأمل أن تجد عرضًا أفضل في العروض المباشرة.

وبعد مرور مجموعة مواهب لم تقنع اللجنة، أطلت الطفلة آية من مصر ومعها دانيال وهو شاب روسي من أصول مصرية التقيا في مدرسة للباليه والألعاب البهلوانيّة، ضمن ثنائي "Nile Stars". وكان عرضهما مميزًا، وحصلا على 3 نعم.

أما ياسمين سعيد التي تعزف على القانون، فقدمت عزفًا جميلًا لأغنية "أول مرة تحب" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وقوبلت بـ 3 نعم من اللجنة.

وقدم فريق "Bangbang Family" من المغرب عرضًا أبهر اللجنة، وحصل الفريق على "3 نعم".

كما قدمت مينا قابيل من العراق رقصًا بوليووديًا، واستطاعت ابنة الـ 13 عامًا أن تحصل على 3 نعم، وأثنى حلمي على لياقة الفتاة العالية. وغنت لؤلؤة الشريف من السعودية، وحصلت على 3 نعم.

وكان العرض الأخير الذي قدمه نزار علي بدر من سوريا الأكثر تأثيرًا فقد رسم لوحة تشكيلية مستخدمًا مجموعة من الأحجار. وأشار إلى أنه يمتلك هذه الموهبة منذ 35 سنة، فقدم لوحة تعبيرية عن الهجرة السورية، وقال له حلمي "الحجر هينطق والبني آدمين مبتنطقش، معنديش احساس او فعل نفسي اعمله غير اني ابوس راسك، أثرت فيا ووجعت قلبي"، وقالت نجوى "مين اللي قال ان الحجر ما بينطق احنا اللي مبنعرف نسمع"، ضمن لوحة معبرة، أبكت اللجنة وحصد 3 نعم.

يعرض برنامج "Arabs Got Talent" على MBC مصر كل سبت في تمام الساعة الثامنة مساءً.