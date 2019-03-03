- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
عبرت الفنانة الشابة مريهان مجدي "كوكي"، عن حزنها الشديد على قطتها التي تعيش معها منذ عام 2005، والتي كبرت في السن، وتعاني من الأمراض.
وأكدت كوكي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن كثيرين لن يشعروا بالحالة التي تعيش فيها، لأنهم لم يتولوا مهمة تربية حيوانات من قبل، وكتبت "قطتي معايا من 2005 من زمان أوي، يعني كبرنا مع بعض هي كل حاجة عندي، والله شوفنا كل كل حاجة مع بعض وبتحس بياااا أوي، فاكرة لما عملت عملية الزايدة هي مكانتش بتقوم من جنبي والله العظيم".
وتابعت "أنا الدنيا اخدتني شوية منها شغلي وبنتي وكده، بس هي والله لسه كل حاجة عندي، هي تعبانة أوي أوي خلاص بقت عجوزة وبتموت، عندها كل الأمراض كانسر والكلى مش شغالة، أنا مش قادرة استوعب أنا ممكن شوية ومتكونش موجودة، عارفة إن في ناس ملهاش في الحيوانات ومش بيفهموا يعني إيه تتعلق بحيوان، بس اكتر حاجة فعلن وحشة إن ناس قريبة جداا جدااا مني مش فاهمين هي إيه بالنسبالي أو مش حاسين إن أنا قد إيه زعلانة أوي، وإن كل ده أووووفر".
واختتمت "أنا دلوقتي بقيت أتمنى إنها لو هتموت ماشي بس من غير عذاب هي فعلا بتتعذب أوووووي يا رب ارحمها يا رب هي روح ضعيفه على العذاب ده يا رب".
يُذكر أن كوكي تشارك في بطولة مسلسل "بحر" الذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، ويقوم ببطولته الفنان ماجد المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر كوكي عن قطتها المريضة بالسرطان: "روح ضعيفة على العذاب ده" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.