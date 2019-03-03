كوكي عن قطتها المريضة بالسرطان: "روح ضعيفة على العذاب ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عبرت الفنانة الشابة مريهان مجدي "كوكي"، عن حزنها الشديد على قطتها التي تعيش معها منذ عام 2005، والتي كبرت في السن، وتعاني من الأمراض.

وأكدت كوكي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن كثيرين لن يشعروا بالحالة التي تعيش فيها، لأنهم لم يتولوا مهمة تربية حيوانات من قبل، وكتبت "قطتي معايا من 2005 من زمان أوي، يعني كبرنا مع بعض هي كل حاجة عندي، والله شوفنا كل كل حاجة مع بعض وبتحس بياااا أوي، فاكرة لما عملت عملية الزايدة هي مكانتش بتقوم من جنبي والله العظيم".

وتابعت "أنا الدنيا اخدتني شوية منها شغلي وبنتي وكده، بس هي والله لسه كل حاجة عندي، هي تعبانة أوي أوي خلاص بقت عجوزة وبتموت، عندها كل الأمراض كانسر والكلى مش شغالة، أنا مش قادرة استوعب أنا ممكن شوية ومتكونش موجودة، عارفة إن في ناس ملهاش في الحيوانات ومش بيفهموا يعني إيه تتعلق بحيوان، بس اكتر حاجة فعلن وحشة إن ناس قريبة جداا جدااا مني مش فاهمين هي إيه بالنسبالي أو مش حاسين إن أنا قد إيه زعلانة أوي، وإن كل ده أووووفر".

واختتمت "أنا دلوقتي بقيت أتمنى إنها لو هتموت ماشي بس من غير عذاب هي فعلا بتتعذب أوووووي يا رب ارحمها يا رب هي روح ضعيفه على العذاب ده يا رب".

يُذكر أن كوكي تشارك في بطولة مسلسل "بحر" الذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، ويقوم ببطولته الفنان ماجد المصري.