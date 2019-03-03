ياسر جلال في وسط البلد بسبب "لمس أكتاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواجد الفنان ياسر جلال وفريق عمل مسلسله "لمس أكتاف"، أمس السبت في منطقة وسط البلد، لتصوير عدد من المشاهد الداخلية ضمن أحداث العمل، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني.

وتم تصوير المشاهد في شقة بمنطقة عماد الدين في وسط البلد. المسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، دنيا عبدالعزيز، سمر مرسي، محمد عز، إنتاج سينرجي.

يُذكر أنه تم طرح مقدمة إعلانية تشويقية للمسلسل خلال اليومين الماضيين، ظهر خلالها بطل العمل ياسر جلال وهو يمارس المصارعة أمام البطل الأوليمبي كرم جابر.