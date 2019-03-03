وفاة المخرج الفرنسي محمد عابد هوندو في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- أ ش أ:

توفي المخرج الفرنسي من أصل موريتاني، محمد عابد هوندو والشهير بـ"ميد هوندو" عن عمر يناهز 82 عامًا في العاصمة الفرنسية "باريس"، والذي أخرج العديد من الأفلام ليصبح في فرنسا شخصية بارزة في عالم الدبلجة.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، أن نبأ وفاته أُعلن من قِبل أسرة "هوندو" وذلك بعد انتهاء الدورة الـ26 للمهرجان الأفريقي للسينما والتليفزيون واجادوجو (فيسباكو).

يُذكر أن ميد هوندو هو ممثل ومخرج ومنتج فرنسي من أصل موريتاني ولد عام 1936 بمدينة "أتار" الموريتانية، واشتغل بكثافة في مجال الدوبلاج وعرف بكثرة كمدبلج لصوت الممثل الأمريكي "إيدي مورفي" والممثل "مورجان فريمان" بالفرنسية، وهو صاحب صوت الشخصية الخيالية "رافيكي" في فيلم ديزني الكارتوني "الأسد الملك"، وكان صوت شخصية الحمار في فيلم "شريك".

يُشار إلى أن "هوندو" انتقل إلى فرنسا عام 1959 وهو في عمر الثالثة والعشرين، واشتغل في البداية طباخًا قبل أن يكتشف موهبته على خشبة المسرح، ظهر بعدها ممثلًا في أفلام فرنسية، ومدبلج أفلام ورسوم متحركة أمريكية.