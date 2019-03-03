مي العيدان تسخر من زوجة تامر حسني المغربية بعد حديثها عن الشعوذة –فيديو

نشرت المذيعة الكويتية، مي العيدان، فيديو لزوجة الفنان المصري تامر حسني، المغربية بسمة بوسيل، قالت من خلاله أنه من الخطأ وصف الشعب المغربي بالمشعوذ، هذا الوصف مجرد صورة نمطية غير صحيحة.
تصريحات بسمة لم تعجب العيدان، وعلقت عليه بسخرية: (بسمه بوسيل: الشعب المغربي مش مشعود معاك حق وانتِ أكبر مثال للبعد عن الشعوذة ). كما سخرت من كثرة انجابها للأطفال قائلة: (إيش رأيك تحملين السنة هذي؟ طولتيه المرة عن الحمال).
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