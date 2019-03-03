"عارف".. تعاون فني جديد يجمع عصام حسني ومصطفى قمر

بعدما حقق الشاعر عصام حسني، نجاح كبير بأغنيته "هبدأ من الآخر" للفنانة أنغام، التي تم طرحها ضمن ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًّا".
كشف "حسني" في تصريحات لـ "الوفد"، تفاصيل تعاونه مع الفنانمصطفى قمر، بأغنية تحمل اسم "عارف"، ضمن ألبومه الجديد، الذي من المقرر طرحه الفترة المقبلة.
وقال: هي أغنية تتسم بالطابع الرومانسي، وتعد التعاون الأول
جدير بالذكر أن أغنية "هبدأ من الآخر"، هي التعاون الخامس بين الشاعر عصام حسني، والفنانة أنغام، ونالت الأغنية على إعجاب الجمهور، وحصدت ردود فعل إيجابية، فور طرحها ضمن الألبوم.
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