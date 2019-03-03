تعرف على تفاصيل ألبوم أصالة الجديد

تستعد المطربة أصالة لطرح ألبومها الغنائي الجديد منتصف مارس الجاري، ولم يتحدد حتى الآن اسم الألبوم. ويشار إلى أن أصالة انتهت من تسجيل 8 أغنيات من الألبوم، ويتبقى لها أغنيتين تقوم بتسجيلهما خلال الأيام المقبلة للانتهاء من الألبوم. من الألبوم، ويتبقى لها أغنيتين تقوم بتسجيلهما خلال الأيام المقبلة للانتهاء من الألبوم. ويذكر أن الألبوم سيتضمن 10 أغنيات، ولم تستقر أصالة على الأغنية الماستر التي سيحمل الألبوم عنوانها حتى الآن، ومن المقرر أن تقوم بطبع النسخ الماستر للألبوم خلال أسبوع لتسليمها للشركة المنتجة لبدء حملة الدعاية الخاصة بالألبوم.

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