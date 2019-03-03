روج الفنان محمد رمضان لأول حفل غنائي له والذي من المتوقع إقامته قريبًا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". فكتب رمضان عبر حسابه: "قريب جدا هقولكم ميعاد ومكان أقوى حفلة في مصر وميعاد أغنية virus.. وشوية مفاجآت تانية لجمهوري الغالي.. ثقة في الله نجاح". هقولكم ميعاد ومكان أقوى حفلة في مصر وميعاد أغنية virus.. وشوية مفاجآت تانية لجمهوري الغالي.. ثقة في الله نجاح". وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يداعب أسد حي في إحدي مواقع التصوير وكتب عبارة "لا لتخدير الأسود"، إسقاطًا منه علي الفيديو كليب الذي طرحته الفنانة بشري بعنوان "كوبرا"، وأظهرت فيه أسد مخدر.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد رمضان يروج لأولى حفلاته تحت شعار "أقوى حفل في مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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