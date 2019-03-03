خضعت الفنانة نرمين الفقي لجلسة تصوير جديدة، وذلك على أحد الشواطئ الساحلية، ونالت الجلسة إعجاب جمهورها الذي أثنى على إطلالتها الرقيقة.
وظهرت "الفقي" خلال جلسة التصوير ترتدي ترينج من اللون الرمادي المنقوش كما أرتدت على رأسها "ايس كاب" وأكملت
يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" الذى يعرض حاليا وحقق نجاحا كبيرًا على السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نرمين الفقي على البحر في آخر جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.