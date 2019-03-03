بالصور.. نرمين الفقي على البحر في آخر جلسة تصوير

خضعت الفنانة نرمين الفقي لجلسة تصوير جديدة، وذلك على أحد الشواطئ الساحلية، ونالت الجلسة إعجاب جمهورها الذي أثنى على إطلالتها الرقيقة.

وظهرت "الفقي" خلال جلسة التصوير ترتدي ترينج من اللون الرمادي المنقوش كما أرتدت على رأسها "ايس كاب" وأكملت

نرمين الإطلالة بمكياج رقيق متناسق.

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" الذى يعرض حاليا وحقق نجاحا كبيرًا على السوشيال ميديا.