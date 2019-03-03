الليلة.. رنا سماحة تطرح "فيني وجع" على يوتيوب

تستعد الفنانة رنا سماحة لطرح أغنيتها الخليجية الجديدة "فيني وجع"، وذلك اليوم الأحد، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يشار إلى أن "الله يا حزني"، كلمات محمد عبدالله، ألحان عبدالعزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد، إنتاج المنتج السعودي محمد الشادي. حزني"، كلمات محمد عبدالله، ألحان عبدالعزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد، إنتاج المنتج السعودي محمد الشادي. يذكر أن آخر أعمال الفنانة رنا سماحة، أغنية "بينا خير"، التي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، كلمات وألحان هشام صادق، توزيع محمد شفيق، إخراج حسام بدران، إنتاج نيو جينيريشن للإنتاج الفني.

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