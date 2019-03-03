شاهد.. اسيل عمران: “حلم كل فتاة الزواج وانجاب الاطفال ولكن”

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كتب امير فتحي في الأحد 3 مارس 2019 01:24 مساءً -
اسيل عمران في AB Talks
اكدت الفنانة السعودية أسيل عمران في حديث مع برنامج AB Talks انها لا تعيش في حالة حب ولا يوجد لديها اي خطط للزواج في الوقت الحالي.
ولفتت الى ان هذا الامر قد يتبدل بعد فترة اذا التقت بشخص يغير واقعها ويدخلها في علاقة حب تصل الى الزواج.
ولفتت اسيل في حديثها الى انها هناك العديد من الزيجات الفاشلة في مجتمعاتنا، لان حلم كل فتاة الزواج وانجاب الاطفال، ولكن المسألة تحتاج الى مسؤولية، وانتقدت قيام العديد من الامهات باعطاء اولادهم “الايباد” 24 ساعة لانه ليس لهن القدرة والطاقة على تربيتهم، واستطردك قائلة: “ما الك خلق تربي ما تجيبي اولاد”.
واشارت عمران الى أنها لا تحب أن تستعرض ممارستها لشعائرها الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تحظى باحترام وتقدير متابعيها، مؤكدة أنها لا تحتاج لتقدير من هذا النوع.
ولفتت الى ان الشهرة باتت في غاية السهولة ويمكن لأي شخص ان يكون مشهوراً ولكن الصعولة تكمن في الاستمرارية وعدم السقوط من جديد.
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