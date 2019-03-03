شاهد.. ريم البارودي قررت ان تكسر خوفها في سويسرا!

كتب امير فتحي في الأحد 3 مارس 2019 01:24 مساءً -
تحرص الممثلة المصرية ريم البارودي على مشاركة متابعيها على تطبيق “انستغرام” بأجدد صورها خلال العطلة الترفيهية التي تقوم بها في سويسرا.
وفي احدث فيديوهاتها، ظهرت ريم البارودي في منتجع للتزلج وقالت: “النهاردة اليوم الوحيد الذي انا قررت فيه اني اكسر الخوف اللي عندي واركب تلفريك”.
غير ان اللافت ان ريم لم تقم بركوب التلفريك بحجة ان “ما حد عايز ينزل خالص وخايف من الجو” كما قالت في فيديو اخر.
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