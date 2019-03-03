ابنة ماجد المصري تحتفل بمرور عام على ارتدائها الحجاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مر عام على ارتداء ماهيتاب، ابنة الفنان ماجد المصري، للحجاب، واحتفلت بذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ماهيتاب نشرت صورة لها بالحجاب، وكتبت معلقة: «365 يوم في نعمة الحجاب الحمد لله»، وقالت أيضا إنها منذ عام شعرت بوجوب ارتداء الحجاب وكان قلبها مطمئنا واتخذت القرار وشعرت براحة كبيرة بعد ذلك.

ابنة ماجد المصري قالت إن هذا العام كان أحلى عام في حياتها، وتشعر أنها أصبحت أفضل ولا شيء ينقصها في حياتها، ووجهت الشكر لكل من يشجعها على الاستمرار.

الفنان ماجد المصري ذكر من قبل إنه سعد بقرار ابنته ارتداء الحجاب، وحذرها أنها لو ارتدته لن يسمح لها بخلعه لأنها سبق ان ارتدته من قبل وتخلت عنه وهذا أغضبه.

ماجد المصري تزوج في بداية حياته الفنية بالفنانى منى إش إش، وأنجب منها ولديه أحمد المصري وماهيتاب المصري في عمر الشباب حاليا، ولكنه انفصل عنها منذ سنوات ليتزوج من رنا منصور وأنجب منها ولد وبنت.

الفنان المصري آخر أعماله الدرامية مسلسل «بحر»، والذي يقوم ببطولته بمشاركة عدد من الفنانين.