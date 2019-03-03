زين مالك يعترف بحبّه لـ جيجي حديد أمام الملايين

متابعة بتجـــــــــــرد: في خطوة مفاجئة منه، اعترف النجم العالمي زين مالك بحبّه الكبير لحبيبته عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد أمام الملايين من روّاد الإنترنت.

ووجه زين مالك تغريدة إلى جيجي حديد كتب فيها: “أحبك”، نافيًا بذلك الشائعات الأخيرة التي تحدّثت عن إنفصاله عنها.

وبدأ الثنائي التواعد في تشرين الثاني من عام 2015، لكنهما أعلنا انفصالهما في آذار 2018، مع إصدار بيان رسمي عبر صفحتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع نهاية نيسان الماضي 2018، وعلى الرغم من الانفصال، تمّ رصد الحبيبين معًا مرة أخرى، وهو ما أكد عودتهما إلى بعضهما البعض.