عيسى المرزوق يطرح أغنية “طاووس”.. استمعوا إليها!

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح النجم الكويتي عيسى المرزوق أغنية جديدة بعنوان “طاووس” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الشخصية على موقع “يوتيوب” الشهير. أغنية “طاووس” من كلمات شاعر الأمارات علي الخوار، ألحان فهد الناصر وتوزيع محمد الشطي. وحققت الأغنية رواجًا واسعًا فورح إطلاقها حيث حقق الفيديو الرسمي الخاص بها ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إتاحة عرضه. لمشاهدة فيديو أغنية “طاووس”:

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